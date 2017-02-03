صدمة عالمية

شكّلت القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بمنع دخول مواطني سبع دول معظم سكانها من المسلمين، صدمة للأميركيين والعالم، وبدأت الأسئلة تثار حول المدى الذي يمكن أن تذهب إليه الأمور بعد هذه القرارات.

7

دول إسلامية يُمنع مواطنوها من دخول أميركا.

50000

لاجئ مسموح باستقبالهم في الولايات المتحدة الأميركية خلال عام 2017.

120

يوماً مدة تعليق برنامج الولايات المتحدة لاستقبال اللاجئين وحظر دخول اللاجئين السوريين كلياً.

3

دول تم استثناء مواطنيها مزدوجي الجنسية من قرارات ترامب وهي: أستراليا، كندا وبريطانيا.

1965

تم إصدار قانون الهجرة الأميركي الذي يحظر التمييز ضد أي شخص عند إصدار تأشيرة هجرة بسبب العرق أو الجنس أو الجنسية.

80000

لاجئ دخلوا الولايات المتحدة في عام 2016.

50 %

من الأميركيين يعارضون كل قرارات ترامب منذ بداية فترته الرئاسية.

10

قرارات أعلنها الرئيس الأميركي في أقل من 10 أيام من دخوله البيت الأبيض.