مسلح يقتحم مستشفى في اسطنبول ويحتجز أطباء كرهائن

اقتحم مسلح مستشفى في اسطنبول واحتجز أطباء كرهائن.
التفاصيل لاحقاً
اقتحم مسلح مستشفى في اسطنبول واحتجز أطباء كرهائن.
التفاصيل لاحقاً
أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن قلق دول مجلس التعاون البالغ من الهجوم الانتحاري الذي استهدف فرقاطة تابعة للبحرية الملكية السعودية يوم الاثنين الماضي من قبل ثلاثة زوارق انتحارية حوثية غرب ميناء الحديدة في الجمهورية اليمنية مما أدى الى مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين.
اقتحم مسلح مستشفى في اسطنبول واحتجز أطباء كرهائن.
قالت شرطة لوس انجليس إن أفرادها أطلقوا الرصاص على رجل وأردوه قتيلا بعد أن أثار ذعرا بسكين وطعن ثلاثة في شارع صنست بوليفارد المزدحم بالمدينة.
ألقت السلطات الألمانية القبض على ثلاثة رجال في برلين للاشتباه في صلتهم بالإرهاب.
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أدانت دولة الإمارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف المركز الثقافي الإسلامي في مدينة كيبيك الكندية وأسفر عن مقتل وإصابة عدد
حدّدت الحكومة الفلسطينية أمس موعداً جديداً لإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة في 13 مايو المقبل. لكن
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بدأت الأمم المتحدة عمليات إسقاط جوي لمساعدات إنسانية على دير الزور المحاصرة من قبل تنظيم «داعش» في وقت أعلن مبعوثها