مسلح يقتحم مستشفى في اسطنبول ويحتجز أطباء كرهائن

التاريخ:

 اقتحم مسلح مستشفى في اسطنبول واحتجز أطباء كرهائن.

التفاصيل لاحقاً

 

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon