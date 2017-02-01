بالفيديو: شرطة لوس أنجليس تقتل رجلا أثار ذعرا بسكين وطعن ثلاثة

قالت شرطة لوس انجليس إن أفرادها أطلقوا الرصاص على رجل وأردوه قتيلا بعد أن أثار ذعرا بسكين وطعن ثلاثة في شارع صنست بوليفارد المزدحم بالمدينة.

وقال متحدث باسم شرطة لوس انجليس أمس الثلاثاء إن الرجل في الثلاثينات من عمره ويعتقد أنه أصاب بسكينه شخصا على دراجة في حي هوليوود ثم دخل مطعما قريبا وطعن اثنين آخرين.

ودخل أفراد الشرطة المطعم وحاولوا السيطرة على المهاجم باستخدام جهاز صاعق ثم أطلقوا الرصاص عليه فلفظ أنفاسه.

وقالت الشرطة على تويتر إن اثنين من الضحايا في حالة حرجة لكن إصابات الثالث لا تهدد حياته.

وأضافت أنها تعتقد أن الجاني لا يعرف الضحايا وبدا أنه لم يكن لديه دافع واضح للهجوم.