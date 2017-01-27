ترامب يواجه عاصفة غضب في أسبوعه الاول

بدأت المتاعب تلاحق الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب قبل إكمال أسبوعه الأول في الحكم، وأثارت القرارات التي اتخذها في يوم الأربعاء العظيم بحسب تسميته، ردات فعل غاضبة ووعدت المدن الأميركية التي تشكل «ملاذات» لمهاجرين بأن تواصل حماية سكانها الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية وعدم الإبلاغ عنهم للسلطات الفيدرالية رغم تهديد الرئيس ترامب بحرمانها من مليارات الدولارات من الأموال الفيدرالية، وبينما تحدت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت، القرارات معلنة استعدادها«تسجيل نفسها كمسلمة، أكدت المكسيك أنها تدرس مقاضاته.

ووقع الرئيس الأميركي مرسوماً الأربعاء وآخر يطلق عملية بناء جدار على حدود المكسيك لوقف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة ودعا أمس الرئيس المكسيكي الى الغاء زيارته المقررة لواشنطن حال عدم التزامه بسداد نفقات الجدار، اكدت المكسك بغضب أنها لن تساهم في التمويل وذهبت حكومتها إلى إعلان أنها تدرس إمكانية رفع دعوى قضائية ضد ترامب.

وفي الاثناء قالت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت، إنها مستعدة لـ«تسجيل نفسها كمسلمة»، وسط تقارير تفيد بأن ترامب يعتزم اتخاذ إجراءات تنفيذية تؤثر على المهاجرين المسلمين.

وغردت أولبرايت، مستخدمة وسم «تضامني» مع المسلمين تقول:لقد نشأت كاثوليكية، وتبين في وقت لاحق أن عائلتي كانت يهودية، وأنا على استعداد لتسجيل نفسي كمسلمة.

جدار على الحدود

وقال رئيس بلدية سان دييغو الجمهوري كيفن فولكونر إن سان دييغو، الواقعة على حدود المكسيك، لديها جدار أساساً على الحدود بنته الحكومة الفيدرالية.

بينما أكد العضو الديمقراطي في المجلس البلدي في سان دييغو كريس وورد أن «تنظيم دوريات في المدن الحدودية مع آلاف العناصر المسلحة يعرض حياتنا للخطر وسيحول مجتمعاتنا إلى مناطق عسكرية». وقالت عضو مجلس الشيوخ الديمقراطية عن كاليفورنيا كامالا هاريس، إنه عليه وقف ضمان الأمن وفرص التعليم والخدمات للأطفال في قوانينها لن يؤدي إلى ضمان أمننا وإنما يدفع العائلات إلى العيش في الخوف».

إجراءات قضائية

وقال رئيس بلدية اوكلاند الديمقراطي ليبي شاف إن خليج سان فرانسيسكو «يتحد ضد الإفلاس الأخلاقي الذي يمثله سياسيو البيت الأبيض والذي يشق عائلات ويجعلنا نتجاهل مهاجرين محتاجين لمساعدة ويمكن أن يخرج جهود حوالي مليون شاب منتج هم على طريق الحصول على المواطنة وتثبيت أوضاعهم، عن سكتها».

من ناحيته شدد رئيس بلدية شيكاغو الديمقراطي رام ايمانويل «سواء كنتم من بولندا وباكستان والهند وإيرلندا وإسرائيل والمكسيك أو مولدافيا التي يتحدر منها جدي، فأنتم موضع ترحيب في شيكاغو». وأكد رئيس بلدية نيويورك الديمقراطي بيل دي بلازيو إنه سيتصدى للاقتطاعات في الميزانية التي أعلن ترامب أنه سيفرضها. وقال «إذا تحرك أي شيء، إذا قطعت أموال، فإن مدينة نيويورك ستلجأ فوراً إلى القضاء».

علماء يتمردون

أسس عاملون في أكثر من 12 وكالة حكومية أميركية شبكة حسابات غير رسمية لمؤسساتهم على تويتر تتحدى ما يعتبرونه محاولات يقوم بها الرئيس دونالد ترامب لوقف أبحاث التغير المناخي الاتحادية وغيرها من الأبحاث العلمية.

وانتقى العلماء من هيئات مثل وكالة حماية البيئة ووكالة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) وغيرها وسيلة التواصل التي يفضلها ترامب لفتح حسابات مستعيرين أسماء وشعارات مؤسساتهم للاحتجاج على القيود التي يعتبرونها رقابية وتوفير منصات حرة لمعلومات يقولون إن الإدارة الجديدة تحد من إتاحتها.واشنطن - وكالات