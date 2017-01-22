نساء العالم يحشدن 670 مسيرة ضد ترامب

بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يومه الأول في البيت الأبيض على مشهد احتجاجي غير مسبوق تضمنت نحو 670 مسيرة احتجاجية نسائية في مختلف أنحاء العالم من بينها نحو 300 تجمع احتجاجي في مدن الولايات المتحدة.

ودشن آلاف الاستراليين والنيوزيلنديين من نساء ورجال سلسلة التجمعات المعارضة. وتظاهر الرجال والنساء بالآلاف في سيدني وملبورن في استراليا وفي ولينغتون وأوكلاند في نيوزيلندا في «مسيرة النساء» تعبيراً عن احتجاجهم على الازدراء الذي عبر عنه ترامب إزاء النساء. وقالت ميندي فرايباند منظمة المسيرة في سيدني: «رسالتنا لجميع الأجندات السياسية الرجعية حول العالم بما في ذلك في استراليا. لن نسكت. لا نقوم بالمسيرة كحركة مناهضة لترامب في حد ذاته بل لدعم المساواة وحقوق الإنسان».

مسيرات الأخوات

وبلغت إحصائيات التظاهرات نحو 670 «مسيرة للأخوات» في شتى أنحاء العالم حسبما قال موقع لمنظمي المسيرات على الانترنت والذي يقول إن من المتوقع مشاركة أكثر من مليوني شخص. وجابت مسيرات عواصم أوروبية في لندن وبرلين وجنيف وبراغ، كما شهدت مدن آسيوية مثل سيئول تجمعات منددة بتوجهات ترامب.

200 ألف

وبلغت هذه التظاهرات ذروتها في واشنطن، حيث تجمع فيها نحو مئتي ألف شخص في باحة مقر الكونغرس (الكابيتول)، حيث تم تنصيب قطب العقارات رئيساً للولايات المتحدة في مراسم حضرها كما قال خبير، ثلث الذين جاؤوا لتحية سلفه باراك اوباما عند تنصيبه في 2009. وأعلنت منظمات التظاهرات أن نحو 300 «مسيرة شقيقة» جرت في مدن أخرى في الولايات المتحدة بينها نيويورك وبوسطن ولوس انجليس وسياتل. وأعلن شعراء وكتاب في نحو 30 ولاية أميركية ومدناً في العالم عن قراءة نصوص أمام الحشود لإدانة ترامب.

وتمت الدعوة إلى هذه التظاهرات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وأطلقتها جدة تدعى تيريزا شوك المحامية المتقاعدة التي كانت مجهولة وتعيش قبل ذلك بهدوء في هاواي.