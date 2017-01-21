دول عربية تؤكد الحرص على تطوير العلاقات

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في برقية بعث بها للرئيس الأميركي دونالد ترامب، عقب أدائه اليمين الدستورية، حرص المملكة على تطوير العلاقات بين الرياض وواشنطن وفق رؤية استراتيجية شاملة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعث برقية تهنئة للرئيس دونالد ترامب، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة.

وقالت «واس» إن الملك سلمان بن عبدالعزيز أشاد «بمتانة العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين الصديقين»، مؤكداً «الحرص على تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة، وفق رؤية استراتيجية شاملة تخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين».

وبعث ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقيتي تهنئة لترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة.

كما هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمناسبة تسلمه مهام منصبه رسمياً أمس الجمعة، متطلعاً للعمل معه من أجل السلام. وقال عباس، في بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»: «أهنئ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأتطلع للعمل معه من أجل السلام والأمن والاستقرار في عالم مضطرب، ومنطقة تعيش مرحلة مأساوية، ونساهم في خلق مستقبل آمن للجميع».

وقدمت الرئاسة المصرية التهنئة للشعب الأميركى والرئيس دونالد ترامب بمناسبة توليه مهام منصبه. وأعربت الرئاسة المصرية في بيان صادر مساء أمس عن أملها في دوام الاستقرار والتقدم والرخاء للشعب الأميركي.

وبحسب البيان، تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة للرئيس الأميركي، معرباً عن أطيب تمنياته له بالتوفيق والسداد في أداء مهامه والاضطلاع بمسؤولياته لتحقيق آمال وتطلعات الشعب الأميركي، وتوطيد أواصر الصداقة وتعزيز العلاقة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة على المستويات كافة.

وأكدت الرئاسة المصرية أنها تتطلع أن تشهد فترة رئاسة الرئيس ترامب انطلاقة جديدة لمسار العلاقات المصرية الأميركية، تعود على الشعبين المصري والأميركي بالمصلحة والمنفعة المشتركة، ويسودها التعاون والتشاور المثمر حول مختلف القضايا الإقليمية، من أجل تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط المتخمة بالتحديات.