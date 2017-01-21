جون كيندي مهدد بالسجن

وجهت، أخيراً، التهمة إلى جون كونور كيندي بإساءة السلوك المتمثل بلكم رجل وجه كلمات نابية إلى صديقه، ويواجه اليوم حكماً بالسجن عاماً كاملاً.

وأفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، في تقرير نشر أخيراً، أن جون البالغ من العمر 22 عاماً، هو الابن البكر لروبرت كيندي الابن وحفيد السيناتور الأميركي الأسبق روبرت كيندي الأب. ويواجه جون إذا وجد مذنباً حكماً بالسجن لمدة عام، ودفع غرامة مالية تصل إلى 2650 دولاراً.

وكشفت مصادر الشرطة أنها استدعيت إلى مكان العراك بعد منتصف إحدى الليالي، حيث جون ورجل آخر وجدا يتعاركان بالأيدي على قارعة الطريق خارج نادي الشخصيات المهمة في بلدة آسبن بكولورادو، ويتقلبان على الأرض حين حاول عناصر الشرطة تفريقهما. وزعم أن كونور تحدى شرطياً كان يحاول لجمه قبل أن يتدحرج كلاهما من فوق منحدر ثلجي.

وأكد والد جون في حديث لصحيفة «آسبن تايمز» المحلية، إنه فخور بما قام به ابنه، مضيفاً: «لطالما أبدى كونور ردّ فعل قوياً إزاء البلطجة. وأنا سعيد بأنه دعم صديقه».

وكتب الشرطي آندي أتكينسون تقريراً حول الحادثة جاء فيه: «لقد أمسكت بذراع كيندي بمساعدة زميل لي وجه لكمة إلى معدته».

وقدم كونور اعتذاراً إلى أتكينسون بعد تكبيله بالأصفاد، وادعى عندئذ بأن العراك قد بدأ على خلفية توجيه الرجل كلمات نابية وشتائم إلى صديقه. ولم تتبين إصابة أي شخص في العراك.