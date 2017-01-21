4 قتلى بحادث دهس «مجنون» في أستراليا

بث سائق مجنون الفوضى أمس في ملبورن عندما اندفع بسيارة باتجاه حشد متسبباً بمقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص وجرح 15 آخرين قبل أن يتم توقيفه، كما أعلنت الشرطة التي استبعدت أن يكون الحادث عملا إرهابياً.

وتحدث شهود عيان عن «جثث تطير في الهواء» بينما جرى المشاة ليفلتوا من السيارة التي اندفعت بسرعة قصوى داخل اكبر مدينة استرالية. حيث قتل 4اشخاص دهساً في شارع بورك هم رجلان وامرأة في الثلاثين من العمر وطفل لم يكشف عمره.

وقالت شرطة ولاية فكتوريا إن هذا الحادث لا علاقة له بالإرهاب إطلاقاً.

وصرح قائد شرطة الولاية غراهام اشتون أن «هذا الشخص ليس له أي نشاط إرهابي». وأضاف «لا نعتبر هذه القضية إرهابية»، مشيرا إلى أن السائق «لديه ماض من العنف الأسري».

والسائق البالغ من العمر 26 عاماً أصيب في ذراعه برصاص أطلقته الشرطة التي أوضحت انه عانى في الماضي من مشاكل نفسية وكان مرتبطاً بقضايا مخدرات.

وصرح ستيوارت باتيسون المسؤول في شرطة ولاية فكتوريا ايضا «ليس هناك أي خطر آخر يهدد السكان في هذه المرحلة».

وقال شرطي إن «الرجل التف بسيارته في تقاطع شارعي فليندرز وسوانستون ثم انعطف يساراً إلى شارع بورك حيث قام بدهس الحشد وواصل مسيره على الرصيف».ويظهر تسجيل فيديو وضعه هاو على موقع يوتيوب الرجل يلف بسيارته وهو يشتم الحشد

وجرح 15 شخصاً إصابات خمسة منهم خطيرة. وقال المستشفى الملكي للأطفال إنه استقبل أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين ثلاثة اشهر و12 عاماً.