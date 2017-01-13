عاصفة جليدية في طريقها إلى أميركا وإعلان الطوارئ

قالت الهيئة الوطنية الأميركية للأرصاد الجوية إن عاصفة جليدية في طريقها إلى وسط الولايات المتحدة وتنذر بانقطاع الكهرباء وجعل السفر والتحرك على الطرق خطيرا.

وأضافت الهيئة في تقرير إرشادي أن التحذير من الجليد والأمطار المتجمدة والعاصفة الشتوية يسري على قطاع كبير من منطقة السهول من أقصى شمال ولاية تكساس إلى ولاية أيوا وشرقا عبر وسط ولاية إنديانا.

وتابعت "تراكم كميات كبيرة من الجليد سيجعل التنقل خطيرا أو مستحيلا. والتنقل غير محبذ بشدة ومن المرجح أن تتضرر التجارة كثيرا."

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد إن تراكم الجليد قد يصل إلى أكثر من سنتيمتر وفقا لدرجات الحرارة المحلية مما سيجعل التحرك على الطرق خطيرا خاصة على الجسور والطرق العلوية وربما يتسبب في انقطاع الكهرباء في أنحاء متفرقة من المنطقة.

وأعلنت ماري فالين حاكمة أوكلاهوما حالة الطوارئ في الولاية بأكملها قبل قدوم العاصفة.

وأشارت التوقعات إلى أن أجزاء بالمنطقة قد تشهد تراكم ما يصل إلى ثمانية سنتيمترات من الثلوج مطلع الأسبوع.