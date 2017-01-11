غوتيريس يدعو إلى «مقاربة جديدة» لتجنّب الحروب

دعا الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس، أمس، إلى اعتماد مقاربة جديدة كلياً لمنع الحروب، في أول خطاب له أمام مجلس الأمن الدولي منذ توليه مهام منصبه مطلع يناير الجاري. وأعلن غوتيريس عن مبادرة لتعزيز الوساطات كجزء من التزامه «لتشجيع الدبلوماسية من أجل السلام»، لكن من دون تفاصيل.

وقال رئيس الوزراء البرتغالي السابق، إن «الناس يدفعون ثمناً باهظاً، ونحن بحاجة لمقاربة جديدة كلياً»، مضيفاً: «تم تفويت العديد من الفرص لمنع نزاعات، بسبب عدم الثقة المتبادلة في دوافع الدول الأعضاء، والقلق على السيادة الوطنية». يذكر أنّ غوتيريس خلف الأمين العام السابق الكوري الجنوبي بان كي مون، واعداً بالنهوض بالمنظمة الدولية ومضاعفة الجهود لحل الأزمات الدولية.