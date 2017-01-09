العثور على القنصل الروسي في اليونان ميتاً في شقته

أكدت السفارة الروسية لدى اليونان العثور على القنصل الروسي، أندريه مالانين، ميتا في شقته في أثينا، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية اليوم.

ولم توضح الوكالة أسباب الوفاة وما إذا كانت واقعة اغتيال. وكانت أنباء وفاة القنصل قد انتشرت في الساعات الماضية، قبل أن تصدر السفارة الروسية في اليونان تلك الأنباء المتداولة بحسب ما نقلته وكالة نوفوستي.

وذكرت صحيفة "بروتو توما" اليونانية أنه تم العثور على القنصل ميتاً في شقته وسط أثينا، وحصل ذلك بعد أن قدم زملاؤه في العمل إلى شقته برفقة الشرطة، بعد تعذر التحدث معه لعدم رده على الاتصالات الهاتفية وعدم قدومه إلى العمل. وللدخول إلى الشقة التي كان بابها موصوداً بقفل من الداخل تم اللجوء إلى كسر القفل.