منفذ اعتداء اسطنبول متطرّف أوزبكي

أفادت وسائل الإعلام التركية بأنّ منفذ اعتداء الملهى الليلي في اسطنبول ليلة رأس السنة هو متطرّف أوزبكي ينتمي إلى تنظيم داعش. ولا يزال الغموض يحيط بهوية المنفذ الهارب للاعتداء الذي أوقع 39 قتيلًا.

إذ أفادت تقارير سابقة بأنه قرغيزي ثم إنه من الأويغور في الصين. ولكن صحيفة «حرييت» نقلت عن أجهزة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في اسطنبول أن الرجل في الرابعة والثلاثين وهو أوزبكي ينتمي إلى خلية لتنظيم داعش في آسيا الوسطى. وأضافت أن اسمه الحركي هو أبو محمد الخراساني. ولم يتم تأكيد ذلك رسمياً.

ورغم عملية المطاردة، لا يزال هارباً، وتفيد تقارير بأنه لا يزال في اسطنبول. ونشرت الشرطة الأسبوع الماضي صوراً للقاتل بينها مقطع فيديو صامت التقطه على ما يبدو في وسط اسطنبول بعصا سلفي.