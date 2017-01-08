أبرز_مخاطر عام 2017

تتبدى السياسة الخارجية لــ "أميركا أولاً"‘ وهو شعار الرئيس المنتخب دونالد ترامب، كونها تغيراً جذرياً لعقود من التفرد الأميركي، بيد أن القيادة الدولية الأميركية، على الرغم من اتسامها بالأخطاء والعيوب، عنصر لا غنى عنه لتحقيق الاستقرار الدولي، وبالتحديد بعد الهيمنة الأميركية في مجال الأمن، التجارة وتعزيز القيم، ما وفر القدرة على التنبؤ بالاقتصاد العالمي. في عام 2017 نحن على أعتاب فترة من الركود الجيوسياسي العميق، لذلك، استشرافاً للعام الجديد، نعرض في ما يلي أهم المخاطر السياسية للسنة الجارية، استناداً إلى مؤسسة "أوراسيا جروب".