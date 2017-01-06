مستوى قياسي من الثلوج والأمطار غرب أميركا

قال مسؤولون بالأرصاد الجوية، إن الثلوج والأمطار هطلت بمستوى قياسي على غربي الولايات المتحدة، أمس، الأمر الذي أثار مخاوف من سيول ودرجات حرارة تصل إلى التجمد في بعض المناطق، فيما وصلت الحرارة إلى 40 درجة تحت الصفر في شمال السويد.

ونشرت تحذيرات من عواصف شتوية في أجزاء من كاليفورنيا وكولورادو ووايومنج ويوتا، بعد أيام من البرد وانهمار الثلوج. وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن كاليفورنيا التي تسببت موجة جفاف فيها على مدى خمس سنوات في عشرات حرائق الغابات، تستعد لسيول بعد هطول غزير للأمطار في وقت سابق هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن تفيض مياه الأنهار في مناطق شمال ووسط الولاية بمستوى لم تشهده منذ ديسمبر 2005.

ومن المتوقع أن يبلغ سمك الجليد في جبال سييرا نيفادا، وهي مصدر رئيسي للمياه لكاليفورنيا تناقص في السنوات الأخيرة، مثلي المتوسط الشهري خلال يناير.

واجتاحت عواصف ثلجية ولاية أوريجون التي شهدت موجة جفاف متوسطة الشدة العام الماضي، ما أدى إلى إغلاق طرق سريعة ومدارس.

وذكرت شبكة (سي.بي.إس) التلفزيونية، أن فتاة في الثامنة من العمر قتلت في منطقة أوتيس الساحلية في أوريجون، عندما تسببت عاصفة تصاحبها رياح عاتية في سقوط شجرة على منزلها في وقت سابق هذا الأسبوع.

تحت الصفر

وفي ستوكهولم أعلنت هيئة الأرصاد السويدية، أنه تم تسجيل درجة حرارة 41.3 مئوية تحت الصفر في قرية صغيرة في شمال البلاد ليلة الأربعاء/الخميس، وهي أقل درجة يتم تسجيلها في السويد حتى الآن هذا الشتاء.

وتسببت طبقة الثلوج الكثيفة في تضرر مئة شخص من ركاب القطارات، حيث علقوا بعد أن تعطل محرك القطار بالقرب من قرية ناتافارا الصغيرة الواقعة على بعد 50 كيلومتراً جنوب جاليفاري.

وسجلت أجهزة قياس حرارة الجو 40 درجة تقريباً تحت الصفر. وقال ركاب القطار لصحيفة «إن.إس.دي» المحلية، إنهم تجمعوا بجوار بعضهم البعض للتدفئة، قبل أن ينقلهم سكان القرية إلى قاعة في الأبرشية المحلية.

وبعد عدة ساعات، أعيد تشغيل التيار الكهربي في القطار، وقامت قاطرة، صباح أمس، بسحب القطار إلى مدينة لوليا في خليج بوثنيا.

وشهد شمال النرويج وشمال فنلندا أيضاً، طقساً وصلت فيه درجات الحرارة إلى درجة التجمد. وشهدت مدينة كاراسيوك شمالي النرويج، أمس الأربعاء، انخفاض درجات الحرارة إلى 41.6 درجة تحت الصفر.

وتجتاح الأمطار والثلوج عدداً من العواصم الأوروبية.