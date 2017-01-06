فالس الأوفر حظاً للفوز بترشيح اليسار في فرنسا

أظهر استطلاع للرأي أمس أنّ رئيس الوزراء الفرنسي السابق مانويل فالس هو الأوفر حظاً لتمثيل الاشتراكيين في الانتخابات الرئاسية، وهي نتيجة تظهر المسوح أنها ستقدم أفضل فرصة للفوز للحزب الذي يعاني من موقف صعب هو وحلفاؤه.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «هاريس إنتر آكتيف»، أن فالس في المرتبة الأولى بين المرشحين في أول جولة من التصويت في الانتخابات التمهيدية المقرر إجراؤها في 22 يناير الجاري لليسار الفرنسي بنسبة 43 في المئة، فيما يأتي أرنو مونتبورج في المرتبة الثانية بنسبة تأييد بلغت 25 في المئة، وجاء بنوا هامون في المركز الثالث بنسبة تأييد بلغت 22 %.

ووفقاً للاستطلاع سيتمكن فالس من الفوز بالترشيح الرسمي للحزب بالتغلب على من يذهب معه من منافسيه إلى الجولة الثانية التي ستجرى في 29 يناير، بنسبة تأييد تتراوح بين 55 و57 في المئة، وهي نتائج مشابهة لاستطلاعات أخرى تم إجراؤها في ديسمبر.

وحال نجاح فالس في تحقيق ذلك فستقع على عاتقه مهمة محاولة حشد اليسار وتحويل حظوظه، في مشهد يبدو أن المنافسة الأخيرة فيه ستقتصر على مرشحي يمين الوسط واليمين المتشدد.

وأظهرت استطلاعات رأي سابقة أجريت بشأن الانتخابات التمهيدية أنّها قد تكون خادعة، ففي غضون أسبوعين صعد فرانسوا فيون من المرتبة الثالثة في استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات التمهيدية للمحافظين، إلى المرشح الأوفر حظا متغلبا على آلان جوبيه الذي وضعته استطلاعات الرأي في الصدارة لأسابيع، وتمكن فيون من الفوز بترشيح حزب الجمهوريين في النهاية وبفارق كبير.

وتضع استطلاعات الرأي المنافسة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين فيون وزعيمة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبان وتتوقع فوز فيون «62 عاماً» بفارق كبير.