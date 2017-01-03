شاهد الضباب الدخاني يشل حركة السير في بكين

بعد استراحة قصيرة من الضباب الدخاني الخانق استمرت لـ24 ساعة، شهدت سماء الصين اليوم عودة المزيد من الضباب الذي تسبب في إلغاء مئات الرحلات الجوية الأحد وإغلاق طرق سريعة لتضرب الحركة المرورية في أول أيام العام الجديد..

وكانت الأرصاد الجوية في البلد قد أشارت أمس إلى أن الضباب الدخاني سيعود إلى بكين ومدينة تيانجين القريبة اعتبارا من الثلاثاء. وتوقعت أن يستمر حتى يوم الخميس في إقليم خبي الذي يحيط بالعاصمة الصينية وإقليمي هينان وشاندونغ فيما تصل درجات الحرارة في الشمال إلى حد التجمد.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن من المتوقع استمرار التلوث الشديد بالمنطقة من ثلاثة إلى سبعة أيام.

وتصدر السلطات تحذيرات من الضباب الدخاني في شمال الصين منذ منتصف ديسمبر مما أدى إلى صدور أوامر لمئات المصانع بخفض الإنتاج وإلا ستغلق تماما وكذلك فرض قيود على سائقي المركبات لخفض الانبعاثات.

وتشيع التحذيرات من التلوث في شمال الصين خاصة أثناء الشتاء عندما يزيد الطلب على الطاقة التي يتم تلبية جزء كبير منها عن طريق الفحم.

وتراجع مؤشر للتلوث يقيس متوسط تركيز الجسيمات المجهرية (بي.إم 2.5) إلى أكثر بقليل من 100 ميكروجرام في المتر المكعب في بكين صباح اليوم الاثنين بعدما تجاوز 500 ليل الأحد.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن المستوى الآمن المقترح هو 10 ميكروجرام في المتر المكعب.

وقال موظف في خدمة العملاء بمطار العاصمة بكين الدولي إن الرحلات الجوية عادت لطبيعتها أمس.