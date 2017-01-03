القوات الكوبية خلال عرض عسكري تكريماً للزعيم الراحل فيدل كاسترو في الذكرى الـ 58 للثورة الكوبية بساحة الثورة في العاصمة هافانا أمس
القوات الكوبية خلال عرض عسكري تكريماً للزعيم الراحل فيدل كاسترو في الذكرى الـ 58 للثورة الكوبية بساحة الثورة في العاصمة هافانا أمس
بعد استراحة قصيرة من الضباب الدخاني الخانق استمرت لـ24 ساعة، شهدت سماء الصين اليوم عودة المزيد من الضباب الذي تسبب في إلغاء مئات الرحلات الجوية الأحد وإغلاق طرق سريعة لتضرب الحركة المرورية في أول أيام العام الجديد..
قال مسؤولون إن 56 شخصا قتلوا في أعمال شغب أثارتها عصابات مخدرات في أحد السجون ألقيت خلالها جثث مقطوعة الرأس من فوق جدران السجن في أعنف أعمال شغب تشهدها منذ أكثر من عقدين سجون البرازيل المكتظة بما يفوق طاقتها.
من الواضح أن سياسة الرئيس الأميركي باراك أوباما، التي تحمل توقيعه في شرق آسيا، «التمحور» أو «إعادة التوازن»، لم تعد
قطع تنظيم «داعش» الطريق بين بغداد والموصل حينما سيطر على قرية بمحافظة صلاح الدين (شمال بغداد) وقتل 32 شخصاً على الأقل
سيبقى شهر يناير لدى الأتراك «شهراً أسود»، ففي نفس هذا الشهر من السنة الماضية قتل 17 شخصاً في تفجير قرب المسجد الأزرق،
بين غربة مزّقت أرواحهم وإعاقة أغرقتهم في بحار البؤس والعوز، يعيشون هناك على بعد مئات الكيلومترات من بلادهم «سوريا» التي
أعلنت القوات المسلحة التركية أمس، أن طائرات حربية تركية وروسية شنت غارات جوية على مواقع وأهداف لتنظيم داعش في مدينة
القوات الكوبية خلال عرض عسكري تكريماً للزعيم الراحل فيدل كاسترو في الذكرى الـ 58 للثورة الكوبية بساحة الثورة في العاصمة
أعلنت الشرطة الصومالية وقوع قتلى وجرحى عندما فجر مهاجمان انتحاريان مركبتين ملغومتين في نقطة تفتيش خارج القاعدة الرئيسية
برهن مؤرخو الحرب الباردة على أن الأخطاء وسوء التقدير قرّبت العالم في أكثر من مناسبة إلى حرب نووية وفي أحيان أكثر مما هو
فلسطينية تهتف، خلال احتفال شعبي في مدينة بيت لحم، بالذكرى السنوية الـ 52 لانطلاقة حركة فتح. وشهدت العديد من المدن
لم يعد الكلام عن عودة الحرب الباردة مجرد توقّعات أو من باب التحذير. هذه الحرب بدأت فعلياً، ربما، منذ تسلّم فلاديمير