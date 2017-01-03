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بعد خسارة حلب والتحضير لمفاوضات أستانة.. هل تقبل المعارضة السورية بمعادلة لا غالب ولا مغلوب ؟ نعم بشرط صمود وقف إطلاق النار والتزام روسيا بما وقعته عن النظام لا في حال تم تهميش هيئة التفاوض والقفز على مقررات مؤتمر الرياض لا أعلم خاصة وأنه لا القيادة الروسية ولا الأميركية يمكنها أن تكون الوسيط الضامن والمقبول من الجميع