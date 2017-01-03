تكريم

المصدر:
  • أ.ف.ب
التاريخ:

القوات الكوبية خلال عرض عسكري تكريماً للزعيم الراحل فيدل كاسترو في الذكرى الـ 58 للثورة الكوبية بساحة الثورة في العاصمة هافانا أمس

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