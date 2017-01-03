مقتل جنديين في هجوم لـ«بوكو حرام» في جنوب شرق النيجر

قتل جنديان نيجريان على الأقل في هجوم شنته جماعة بوكو حرام على مواقع الجيش في جنوب شرق البلاد، بعد أسبوع من استسلام نحو 30 مسلحاً.

وقال المصدر، الذي طلب التكتم على هويته «إنه هجوم مفاجئ شنه إرهابيو بوكو حرام وأسفر عن مقتل اثنين من جنودنا وإصابة آخرين بجروح». وأضاف، نحو عشرة مسلحين من جماعة بوكو حرام قتلوا أيضاً خلال الهجوم.

وذكر التلفزيون المحلي أن الهجوم استهدف قرابة مواقع للجيش في بلدة باروا بمنطقة ديفا القريبة من الحدود مع نيجيريا. ووقع الهجوم بعدما سلم نحو ثلاثين مقاتلاً نيجرياً من بوكو حرام أسلحتهم الثلاثاء الماضي واستسلموا للسلطات.

وبرر وزير الداخلية النيجري بازوم محمد، الذي زار ديفا الأسبوع الماضي، هذا «الاستسلام» بـ«ميزان القوى الجديد القائم بين بوكو حرام، التي تواجه خسارة شاملة والجيش النيجري، منذ يوليو الماضي».