كوريا الجنوبية تجري تدريبات بحرية لتعزيز قدراتها

أجرت كوريا الجنوبية أمس، تدريبات بحرية لتعزيز قدراتها الدفاعية ضد تهديدات الجارة الشمالية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن القوات البحرية القول في بيان، إن حوالي 20 من السفن الحربية والطائرات شاركت في التدريبات التي جرت قبالة سواحل شبه الجزيرة الكورية بمناسبة العام الميلادي الجديد، تحت إشراف رئيس العمليات البحرية ووم هيون سونغ للتعامل مع استفزازات كوريا الشمالية.

وذكر ووم هيون سونغ أنّ سوء تقدير كوريا الشمالية بأن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لن تتمكنا من الاستجابة الفعالة، بسبب التغيرات السياسية التي تمران بها قد يؤدي إلى رفع حدة التوتر العسكري، داعياً أفراد القوات البحرية في بلاده إلى التركيز على واجباتهم باستمرار وإتمام الاستعدادات للقتال في أي وقت.