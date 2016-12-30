روسيا تطلب من مجلس الأمن دعم وقف إطلاق النار في سوريا

قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة اليوم الجمعة إن بلاده وزعت مسودة قرار في مجلس الأمن الدولي لدعم وقف إطلاق النار الهش في سوريا الذي يهدف لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو ست سنوات.

وأبلغ السفير فيتالي تشوركين الصحافيين قبل اجتماع للمجلس أنه يأمل بأن يجرى التصويت على القرار غداً السبت.

وزعزت اشتباكات وقصف وغارات جوية الهدنة اليوم بعد فترة قصيرة من بدء سريانها عند منتصف الليل (2200 بتوقيت جرينتش أمس الخميس) بدعم من روسيا وتركيا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الأطراف مستعدة لبدء محادثات سلام من المقرر أن تعقد في أستانة عاصمة قازاخستان.

وقالت وسائل إعلام سورية يوم الخميس إن المحادثات ستعقد "قريبا".

وقال تشوركين للصحافيين إن سبع جماعات مسلحة تشارك في المحادثات حتى الآن وتمثل 60 ألف مقاتل وإن جماعات أخرى ستكون موضع ترحيب.

وأضاف قائلا "كل اؤلئك الذين يريدون حقاً الدخول في مفاوضات جادة مع الحكومة.. من يعتبرون أنفسهم معارضة لكنهم على استعداد للدخول في مفاوضات جادة مع الحكومة هم مرحب بهم للحضور إلى أستانة."