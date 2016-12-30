مروحية رئيس الفلبين لرمي الفاسدين

ليس مستغرباً أن يهدّد شخص آخرين بقتلهم، أما أن يصدر تهديد من أعلى مسؤول في دولة ما بمعاقبة الفاسدين بإلقائهم من الطائرة، فهذا ما يندر حدوثه، لكنّ أمراً كهذا صدر عن رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي الذي تتكرّر تصريحاته المثيرة، وآخرها تهديده لمسؤولي الحكومة الفاسدين بالرمي من طائرة مروحية أثناء تحليقها.

دوتيرتي اعترف بأنه فعل ذلك ذات مرة، ولن يشعر بوخز الضمير إذا أقدم على ذلك مجدّداً. وقال الرئيس، المعروف عنه أنه سريع الغضب، إنه ألقى صينياً يشتبه في ارتكابه جريمتي اغتصاب وقتل من طائرة مروحية.

وأضاف: «إذا كنت فاسداً سأجلبك بطائرة هليكوبتر إلى مانيلا وسألقي بك منها». لكن الناطق باسمه قال إن هذا ربما لم يحدث فعلاً، وقال: «فلنصفها بأنها أسطورة حضرية». ويأتي هذا التعليق بعد أن حذر نواب من أن تهديدات الرئيس قد تخضعه للمساءلة القانونية.