عفو كولومبي عن مقاتلي «فارك»

أقر الكونغرس في كولومبيا أول من أمس، قانون عفو لحماية ألوف من مقاتلي جماعة القوات المسلحة الثورية (فارك) من المحاكمة في جرائم صغيرة ارتكبت خلال حرب استمرت 52 عاماً في البلاد.

والقانون عنصر رئيس في اتفاق سلام وقعته الشهر الماضي الحكومة وفارك. وهو لا يشمل المقاتلين الذين ارتكبوا جرائم حرب أو انتهاكات لحقوق الإنسان. وسيطبق العفو كذلك على أفراد من الجيش الكولومبي. وهو الأول من مجموعة قوانين ستعرض على الكونغرس قريباً وتهدف إلى طمأنة المتمردين الذين سينتقلون إلى مناطق خاصة بعد تفكيكهم.

وأقر القانون في مجلسي الشيوخ والنواب رغم معارضة شديدة من حزب الوسط الديمقراطي، اليميني. ويسيطر التحالف الذي يقوده الرئيس خوان مانويل سانتوس الذي حصل على جائزة نوبل للسلام هذا الشهر على الأغلبية في الكونغرس.