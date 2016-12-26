وزير الدفاع الباكستاني يهدد إسرائيل برد نووي

هدد وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، إسرائيل، برد نووي، رداً على خبر مزيف تحدث عن تهديد نووي إسرائيلي يستهدف إسلام آباد. وكتب وزير الدفاع الباكستاني في تغريدة على «تويتر»: «وزير الجيش الإسرائيلي يهدد برد نووي على أي دور باكستاني مفترض في الحرب ضد تنظيم داعش في سوريا.

إسرائيل تنسى أن باكستان دولة نووية أيضاً». وحسب وسائل إعلام عالمية مثل «نيويورك تايمز» و«ذي تايمز»، فإن وزير الدفاع الباكستاني كان يغرد رداً على تقرير إخباري زائف انتشر الأسبوع الماضي بعنوان: «وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا أرسلت باكستان أي قوات برية إلى سوريا تحت أي ذريعة.. سندمر البلاد بهجوم نووي»

. ويبدو أن المسؤول الباكستاني الرفيع لم يدقق في صحة التقرير الإخباري، واعتبره صحيحاً، وشرع مباشرة في التهديد باستخدام السلاح النووي. والتقرير الإخباري الكاذب لم ينسب التصريحات إلى وزير الجيش الإسرائيلي الحالي، أفيغادور ليبرمان، بل نسبه إلى الوزير السابق موشيه يعالون الذي استقال في مايو الماضي.

ومن جانبها، سارعت وزارة الجيش الإسرائيلية إلى الرد على تغريدة وزير الدفاع الباكستاني، نافية أن تكون التصريحات المذكورة قد صدرت من ليبرمان. وكتبت في تغريدة على حسابها الرسمي في «تويتر»: «التقرير الذي يشير إليه وزير الدفاع الباكستاني كاذب تماماً».