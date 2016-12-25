الإعصار نوك تين يضرب الفلبين وإجلاء أكثر من 200 ألف شخص

قال مسؤولون اليوم الأحد إن الإعصار نوك تين ضرب شرقي الفلبين اليوم الأحد في يوم الاحتفال بالكريسماس، مما أجبر أكثر من 200 ألف شخص للفرار من منازلهم.

وتقطعت السبل بنحو 13 ألف راكب بعد تعليق الرحلات البحرية وإلغاء أكثر من 12 رحلة جوية داخلية للأقاليم الشرقية في ظل اقتراب الإعصار.

ووصل الإعصار نوك تين إلى اليابسة اليوم الأحد فوق بلدة باتو في إقليم كاتاندوانيس شرقي البلاد مصحوبا برياح بلغت سرعتها القصوى 185 كيلومترا في الساعة وزوابع بلغت سرعتها 225 كيلومترا في الساعة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

ويتحرك الإعصار بسرعة 15 كيلومترا في الساعة، وسوف يؤدي لهطول أمطار غزيرة على منطقة يبلغ قطرها 500 كيلومتر، وفقا للهيئة.

وقد انقطعت الكهرباء في بعض الأقاليم، بينما تعذر المرور ببعض الطرق بسبب سقوط أشجار فيها وحدوث انهيارات أرضية.

وقد وجهت هيئة الأرصاد لارصاد تحذيرات بسبب الإعصار في 38 إقليميا، بينهم العاصمة مانيلا، حيث من المتوقع أن يمر بها الإعصار غدا الاثنين.

