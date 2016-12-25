ماذا قال أوباما في آخر رسالة ميلاد له كرئيس؟

توجه الرئيس الأميركي باراك أوباما وزوجته ميشيل، السبت، إلى الأميركيين بآخر رسالة عيد ميلاد، مشيرين إلى القيم التي توحدهم مهما كانت معتقداتهم.

وقالت ميشيل أوباما إن: "الفكرة هي أن كل واحد منا يجب أن يكون حاميا لأخيه، وأخته، يجب أن نعامل الآخرين كما نريد أن يعاملوننا".

من جهته، أكد الرئيس الأميركي أن: "هذه القيم لن تخدم عائلته فقط في المسيحيين، ولكن أيضا اليهود الأميركيين، والأميركيين المسلمين، وغير المؤمنين، والأميركيين من كافة الخلفيات".

وتأتي هذه الرسالة الثامنة والأخيرة في عيد الميلاد لأوباما وزوجته، في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة انقساما أعقب حملة انتخابية رئاسية قاسية فاز فيها دونالد ترامب.

وتطرق أوباما في رسالته إلى الإنجازات التي حققها خلال ولايتيه، مؤكدا أن البلاد اليوم أصبحت أقوى مما كانت عليه في العام 2008. وقال: "معا، وقفنا في وجه أسوأ ركود منذ 80 عاما، وخفضنا البطالة إلى أدنى مستوى لها في 9 سنوات".

هذا ومن المفترض أن يغادر أوباما منصبه في 20 يناير المقبل.