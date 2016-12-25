العثور على جثة في البحر الأسود إثر تحطم طائرة عسكرية روسية

عثرت فرق الإنقاذ على جثة تعود لأحد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة العسكرية الروسية التي تحطمت الأحد في البحر الأسود، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع.

وقال إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم الوزارة "عثر على جثة شخص قتل في تحطم طائرة التوبولوف-154 التابعة لوزارة الدفاع، على بعد ستة كلم من ساحل سوتشي".

وتحطمت الطائرة التي كانت متجهة الى سوريا وعلى متنها91 شخصا بينهم أعضاء من فرقة الجيش الموسيقية صباح الأحد في البحر الأسود بعد إقلاعها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرة أقلعت في الساعة 5,40 (2,40 ت غ) من مدينة ادلر في جنوب منتجع سوتشي في رحلة روتينية إلى قاعدة حميميم الجوية القريبة من اللاذقية.

وأعلنت الوزارة العثور في البحر الاسود على أجزاء من طائرة توبوليف-154 على بعد 1,5 كلم من ساحل مدينة سوتشي وعلى عمق 50 إلى 70 مترا.

وقالت أنها كانت تقل 83 راكبا وثمانية من أفراد الطاقم. وبين الركاب تسعة صحافيين.

وكانت الطائرة تقل جنودا روس وأعضاء في فرقة الكسندروف الموسيقية التابعة للجيش كانوا متوجهين إلى سوريا للمشاركة في احتفالات رأس السنة في قاعدة حميميم.

وتقدم روسيا اسنادا جويا للقوات الحكومية السورية منذ سبتمبر 2015 في النزاع الدائر منذ 2011.