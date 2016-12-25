بالفيديو .. انفجار قرب محطة مترو في موسكو

ظهر مقطع فيديو، جرى نشره مؤخرا، لحظة انفجار أسطوانة للغاز قرب محطة للمترو في العاصمة الروسية موسكو، قبل يومين.

وكشف المقطع تطاير بعض الحطام صوب السيارات وتصاعد الدخان، جراء الانفجار الذي أدى إلى إصابة 7 أشخاص.

وفتحت السلطات الروسية تحقيقا لمعرفة أسباب حصول الانفجار، وسط ترجيح لفرضية أن يكون الإهمال في الصيانة سببا وراء الحادث.

وتم إغلاق المدخل الجنوبي لمحطة المترو بعد الانفجار، لكن دون إيقاف حركة القطارات تحت الأرض في موسكو.

بالفيديو.. انفجارقربمحطةمتروفيموسكو#البيان_القارئ_دائماhttps://t.co/hX7d1c2V9A pic.twitter.com/fuE8NhyqrL

— صحيفةالبيان(@AlBayanNews) December 25, 2016