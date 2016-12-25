خطف عاملة إغاثة فرنسية سويسرية في مالي

قال متحدث باسم وزارة الأمن في مالي إن عاملة إغاثة فرنسية سويسرية اختطفت في مدينة جاو بشمال البلاد بعد ظهر يوم السبت.

وقال القائد بابا سيسيه إنه لم يتضح بعد من وراء هذا العمل أو سبب اختطاف عاملة الإغاثة لكن الدولة الصحراوية شهدت في السنوات الأخيرة هجمات من جماعات إسلامية متشددة مثل تنظيم القاعدة ببلاد المغرب لا سيما في الشمال.

وكشف مصدر دبلوماسي فرنسي لرويترز أن باريس على دراية بتقارير عن خطف عاملة الإغاثة وأنها تحاول التحقق من المعلومات.

وقالت محطة إذاعية محلية في جاو إن عاملة الإغاثة كانت تعمل في منظمة صغيرة لا تهدف للربح تساعد الأطفال الذين يعاون من سوء التغذية. وأضافت المحطة أن العاملة اقتيدت على أيدي مجموعة من الرجال إلى شاحنة قبل أن ينطلقوا بها.