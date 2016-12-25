رئيس نيجيريا: أخيراً سحقنا جماعة بوكو حرام

أعلن الرئيس النيجيري محمد بخاري طرد جماعة بوكو حرام من آخر معاقلها في شمالي شرق البلاد، وشدد بخاري على أن الجماعة الإرهابية سحقت أخيراً وطردت من آخر معقل لها في الغابات، حيث لا يجد مقاتلو الجماعة مكاناً يهربون إليه أو يختبئون فيه.

لكن على الرغم من إعلان بخاري الانتصار، فمن غير المرجح أن تشهد نيجيريا نهاية قريبة للتفجيرات الانتحارية والهجمات على القرى والاعتداءات على المواقع العسكرية النائية التي تنفذها الجماعة الإرهابية في نيجيريا.

وقال بخاري: إن «القوات الباسلة» طردت المتمردين من معسكرهم «كامب زيرو» في عمق غابة سامبيسا شمال شرقي البلاد. ويعتقد أيضاً أنه يحتجز في الغابة أكثر من 200 من طالبات المدارس اللواتي اختطفتهن في أبريل 2014 جماعة بوكو حرام من إحدى المدارس في بلدة شيبوك. وحض بخاري القوات على تكثيف الجهود «لتحديد مكان فتيات شيبوك اللواتي ما زلن في الأسر وتحريرهن».