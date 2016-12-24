الولايات المتحدة تحذر من هجمات لـ "داعش" على أراضيها خلال الأعياد

دعت السلطات الاتحادية الأميركية سلطات إنفاذ القانون المحلية إلى توخي الحذر من أن أنصار تنظيم "داعش" يدعون المتعاطفين معهم إلى مهاجمة التجمعات بما في ذلك الكنائس أثناء العطلة في الولايات المتحدة.

وقالت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية إن التحذير الذي صدر في نشرة إلى سلطات إنقاذ القانون المحلية استبعد وجود تهديدات مؤكدة محددة.

وأضافت "سي.إن.إن" أن إشعاراً أصدره مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة الأمن الداخلي من باب زيادة الحذر بعد نشر قائمة متاحة بالفعل للكنائس الأميركية على مواقع مؤيدة لـ"داعش" على الإنترنت.