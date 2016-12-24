أميركا تحذر رعاياها من السفر إلى مصر والأردن بسبب تهديدات إرهابية

حذرت وزارة الخارجية الأميركية الأميركيين المسافرين إلى مصر من تهديدات الجماعات الإرهابية مشيرة إلى عدد من التفجيرات وقعت هذا الشهر بينها هجوم على الكنيسة البطرسية الملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل.

وقالت الوزارة إنه في حين تعزز مصر التواجد الأمني في المواقع السياحية بما في ذلك في الأقصر وأسوان "يمكن أن تحدث هجمات إرهابية في أي مكان في البلاد".

وأضافت أنه على الأميركيين تجنب السفر إلى الصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء خارج منتجع شرم الشيخ.

كما حذرت الوزارة الأميركيين المسافرين إلى الأردن من تهديدات الجماعات الإرهابية بعد هجومين هناك في الآونة الأخيرة.

وقتل ما يربو على 12 شخصا بينهم سائحة كندية في هجومين تبناهما تنظيم "داعش" الإرهابي هذا الأسبوع في مدينة الكرك بجنوب الأردن.

وقال تحذير السفر الذي أصدرته الخارجية "تذكر وزارة الخارجية المواطنين الأميركيين بأن المنظمات الإرهابية والمتطرفة عبرت عن رغبتها في تنفيذ هجمات تستهدف المواطنين الأمركيين والغربيين في الأردن."