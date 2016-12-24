مصرع 14 شخصا وإصابة 17 آخرين إثر تحطم حافلة في ماليزيا

قتل 14 شخصا وأصيب 17 آخرون إثر تحطم حافلة في واد على طريق سريع يربط بين شمال وجنوب ماليزيا في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وذكرت محطة "استرو اواني" الإذاعية المحلية إن الحادث وقع بالقرب من الساحل الغربي لمدينة موار، بعد أن فقد السائق السيطرة على الحافلة لتهوي لمسافة 20 قدما في واد شديد الانحدار.

وقال أزمان أيوب، الضابط في شرطة موار، إن سبع نساء، وفتاة صغيرة وستة رجال قتلوا ومن بينهم السائق.

وأوضح أزمان أن الحافلة التي كانت تقل 30 راكبا، كان تسافر من جوهور باهرو الى كوالا لمبور، وفقا للإذاعة.

وذكرت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية إن الحادث وقع حوالي 0340 من صباح السبت بالتوقيت المحلي (1940 من مساء الجمعة بتوقيت جرينتش).

وأفاد أيضا أن هويات الضحايا لم يجر التأكد منها بعد لكن من المحتمل أن يكون هناك أجانب على متن الحافلة.