إدارة ترامب تعتزم الرد على أي سباق نووي

قال ناطق باسم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أمس، إن الولايات المتحدة لن تسمح لبلدان أخرى بتعزيز قدراتها النووية من دون أن ترد بالمثل، ويأتي ذلك في رد على تصريحات روسية بالمضي في تطوير قدراتها النووية.

وقال شون سبايسر السكرتير الإعلامي المقبل للبيت الأبيض بعد سؤاله عن تغريدة دعا فيها ترامب إلى تعزيز وتوسيع القدرة النووية الأميركية بشكل كبير، إن بلاده لن تقف متفرجة بينما تطور دول أخرى أسلحة نووية.

وأكد السكرتير الإعلامي في حوار تلفزيوني مع قناة (سي.أن.أن)، أنّ هناك بالوقت الراهن دولاً في العالم تتحدث عن تعزيز قدراتها النووية، والولايات المتحدة لن تجلس متفرجة وتسمح بحدوث ذلك من دون أن تتصرف بالمثل.

وكانت قناة «أم.أس.أن.بي.سي» قد نقلت أمس عن ترامب قوله رداً على سؤال بشأن تغريدة عن الأسلحة النووية كتبها أول من أمس: فليكن هناك سباق تسلح.. سنتفوق عليهم في كل شيء وسنغلبهم جميعاً.