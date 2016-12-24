اتفاق سياسي في الكونغو على بقاء كابيلا بالرئاسة عاماً

قال قادة معارضون في الكونغو أمس، إنّ سياسيين توصلوا من حيث المبدأ إلى اتفاق يترك بموجبه الرئيس جوزيف كابيلا منصبه بنهاية 2017. وأكّد ناطق باسم الحكومة، أن الاقتراح سيقدم للوفد كاملاً في محادثات لاحقة، لكنه رفض التعليق على تفاصيل الاتفاق.

بدورهما، قال مارتن فايولو وجوزيه إندوندو وهما من زعماء المعارضة لوكالة رويترز، إنّ مسودة الاتفاق تنص في المقابل على أنه لا يمكن تعديل الدستور للسماح بترشح كابيلا لفترة رئاسية ثالثة، وتعيين رئيس وزراء من كتلة المعارضة الرئيسية، وأن يشرف الزعيم المعارض إيتيان تشيسكيدي على تنفيذ الاتفاق. وأضاف فايولو: كابيلا يبقى لعام واحد ولن يحاول الترشّح لفترة رئاسية جديدة.

وتقدم كبار رجال الكنيسة باقتراح عقد هذه المحادثات في محاولة أخيرة لمنع العنف من الخروج عن السيطرة بعد أسبوع دموي شهد مقتل معارضين واشتباكات دموية بين ميليشيات عرقية في أرجاء البلاد، إذ قتل 40 شخصاً على الأقل واعتقل 460 آخرون خلال تظاهرات احتجاج في مدن عدة على بقاء الرئيس جوزف كابيلا في السلطة.

وقالت الأمم المتحدة في بيان، إنه وعلى مدى الأسبوع الماضي، سجل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الكونغو الديمقراطية مقتل 40 مدنياً على الأقل في كينشاسا ولوبومباشي وبوما ومتادي، هم بشكل رئيسي محتجون على رفض كابيلا الاستقالة في نهاية ولايته الرسمية 19 ديسمبر الجاري. وأضافت الناطقة باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليز تروسل للصحافيين، أنّ 107 أشخاص أصيبوا أو تعرضوا لسوء المعاملة، وأنّ 460 على الأقل تم توقيفهم.