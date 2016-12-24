غرق 5000 مهاجر في البحر المتوسط العام الجاري

ذكرت منظمتا إغاثة أمس، أن عدداً قياسياً بلغ 5000 مهاجر يعتقد أنهم غرقوا في البحر المتوسط هذا العام بعد انقلاب قاربين أول من أمس، ‬‬‬‬ومخاوف من وفاة نحو 100 شخص معظمهم من غرب أفريقيا كانوا على متنهما. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن القاربين اللذين كانا ‭‭‭‬‬‬‬‬مكتظين بالركاب انقلبا في مضيق صقلية بين إيطاليا وليبيا.

وقال الناطق باسم المنظمة، جويل ميلمان في إفادة بجنيف: يبدو أن هذين الحادثين معاً سيدفعان بإجمالي الأرقام هذا العام إلى أكثر من 5000 وفاة، وهو مستوى مرتفع جديد في هذه الأزمة، مشيراً إلى أن خفر السواحل الإيطالي أنقذ عدداً من المهاجرين وانتشل ثماني جثث حتى الآن، وأن عاملين في المنظمة الدولية للهجرة يتحدثون مع الناجين الذين نقلوا إلى تاباني في إيطاليا. ولفتت المنظمة إلى أن أقل بقليل من 3800 مهاجر لقوا حتفهم في عرض البحر في 2015.

وقال الناطق باسم مفوضية اللاجئين وليام سبيندلر، إن الزيادة المفزعة في الوفيات هذا العام ترجع فيما يبدو إلى الطقس السيئ والنوعية المتدهورة لمراكب الهجرة المستخدمة من قبل المهربين ومحاولاتهم لتجنب رصدهم، مشيراً إلى أن هذه الأسباب تشمل إرسال أعداد كبيرة من المهاجرين في وقت واحد وهو ما يصعب عمل فرق الإنقاذ.

وناشدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الدول فتح المزيد من مسارات الهجرة الشرعية أمام اللاجئين، وأظهرت بيانات المنظمة الدولية للهجرة، أن 358 ألفاً و403 من المهاجرين واللاجئين دخلوا أوروبا عبر البحر حتى 21 ديسمبر الجاري وصل معظمهم عبر اليونان وإيطاليا.