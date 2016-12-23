اعتقال شقيقين في ألمانيا للاشتباه في تخطيطهما لهجوم إرهابي

قالت الشرطة الألمانية اليوم الجمعة إن قواتها الخاصة ألقت القبض على اثنين للاشتباه في تخطيطهما لهجوم على مركز تسوق في أوبرهاوزن بولاية نورد راين فستفاليا بغرب البلاد.

وأضافت الشرطة في بيان إن المشتبه بهما أخوان عمر أحدهما 28 عاما والآخر 31 عاما وإنهما من مواليد كوسوفو. وألقي القبض عليهما في مدينة دويسبرج بعد معلومات من مصادر أمنية.

ولم يتضح ما إذا كان لذلك أي صلة بهجوم شهده سوق عيد الميلاد في برلين يوم الاثنين وتسبب في مقتل 12 شخصا. وتبحث الشرطة عن تونسي مشتبه به عثرت على بصمات أصابعه داخل الشاحنة التي استخدمت في الهجوم.

