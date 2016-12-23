فيديو يسجل اللحظات الأولى لحادث دهس برلين الإرهابي

كشفت كاميرا مراقبة مثبتة في سيارة، تواجدت بالصدفة إبان ارتكاب حادث الدهس الذى شهدته برلين، والذي راح ضحيته 12 شخصاً وأصيب فيه 50 آخرون، أن سرعة الشاحنة التي نفذت العملية الإرهابية كانت 64 كيلو مترا في الساعة.

وتواصل السلطات الألمانية تحقيقاتها في حادث الدهس، بعدما تمكن المشتبه فيه الشاب التونسي "أنيس العامري" من الفرار، حيث توصلت إلى معلومات جديدة، من بينها أن الشاب التونسي كان يستخدم بطاقات هوية مختلفة من بينها المصرية واللبنانية والإيطالية.

وقال وزير داخلية ولاية شمال الراين وستفاليا، رالف يجير، إن السلطات التونسية نفت في وقت سابق أن العامري مواطن تونسي إلا أنها عادت وأكدت الأمر وأرسلت الوثائق المطلوبة إلى ألمانيا.