بوتين يتحدى واشنطن بتعزيز قوة روسيا النووية

أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين،أمس، بتعزيز القوة الضاربة النووية لروسيا، لجعلها قادرة على اختراق أي درع مضادة للصواريخ، كتلك التي تنوي واشنطن نشرها شرقي أوروبا. في وقت اتهم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الجيش البريطاني بالتصرف مثل قوات هتلر خلال تدريباته العسكرية حيث العدو المفترض يرتدي على حد قوله اللباس العسكري الروسي.

وقال بوتين خلال اجتماع مع كل مسؤولي الجيش الروسي: يجب تعزيز القدرة العسكرية للقوات النووية الاستراتيجية وقبل كل شيء بمساعدة منظومات صواريخ قادرة على اختراق أي أنظمة دفاعية مضادة للصواريخ القائمة حاليا أو المقبلة، كما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية.

وكان الرئيس الروسي أعلن في يونيو 2015 نشر أكثر من 40 صاروخاً بالستياً عابراً للقارات ضمن القوات النووية، قادرة على اختراق أنظمة الدفاع الجوية الأكثر تطوراً، رداً على المشروع الأميركي لنشر أسلحة ثقيلة شرقي أوروبا.

وتخشى موسكو من أن تنشر وزارة الدفاع الأميركية في رومانيا وبولندا عناصر للدرع المضادة للصواريخ، التي تعتبر موجهة ضد قدرة الردع النووية الروسية.

وتؤكد واشنطن أن هدف الدرع حماية أوروبا من تهديد إيراني محتمل. واتهم بوتين في يونيو الماضي حلف شمال الأطلسي «ناتو» بالسعي إلى جر بلاده إلى سباق «مجنون» للتسلح، والإخلال بالتوازن العسكري القائم في أوروبا منذ انهيار الاتحاد السوفياتي. وقال أمس: ينبغي التنبه من أي تغير في توازن القوى وفي الوضع السياسي العسكري في العالم، لا سيما على حدود روسيا.

وتصحيح خططنا في الوقت المناسب لإزالة التهديدات المحتملة ضد بلادنا. وكشف عن أن تحديث القوات النووية الروسية، المؤلفة من قاذفات استراتيجية وصواريخ بالستية عابرة وغواصات نووية، أنجز بـ 60 في المئة.

في غضون ذلك، وجه وزير الدفاع الروسي أمس اتهامات لاذعة للجيش البريطاني بالتصرف مثل قوات هتلر خلال تدريباته العسكرية ونقلت وكالة أنباء ريا-نوفوستي عن شويغو قوله خلال اجتماع مع مسؤولين في الجيوش الروسية بحضور بوتين، إن القوات المسلحة البريطانية بدأت تستخدم دبابات روسية واللباس العسكري الروسي لمحاكاة العدو المفترض.

ودان «كثافة» التدريبات العسكرية لـ«ناتو» التي تضاعفت على حد قوله في الآونة الأخيرة. وقال معظم تلك التدريبات لها طابع مناهض لروسيا. وتابع إن الأنشطة الاستخباراتية البحرية والجوية لقوات «ناتو» قرب الحدود الروسية تكثفت بشكل كبير.

علاقات

أكد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين أن الحوار مع الولايات المتحدة مجمد على معظم المستويات، لكن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ربما يكون له موقف بناء بدرجة أكبر تجاه روسيا. وقال: لا نضع نظارات وردية ولا نعيش في أوهام حدوث انطلاقة في العلاقات لكننا نأمل في منهج بناء بدرجة أكبر.