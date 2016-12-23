الادعاء العام الألماني يُصدر أمراً باعتقال منفذ هجوم برلين

أصدر الادعاء العام الاتحادي الألماني، أمس، أمر اعتقال ضد الشاب التونسي أنيس العمري (24 عاماً)، بتهمة الهجوم بشاحنة على أحد أسواق أعياد الميلاد في برلين، بحسب ناطقة باسم الادعاء في مدينة كارلسروه الألمانية.

ويأتي ذلك عقب إعلان وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير العثور على بصمات المشتبه فيه العامري في الشاحنة التي استُخدمت في الهجوم على سوق للميلاد في برلين. وقال الوزير إن الأدلة تشير إلى احتمال كبير أن يكون المشتبه فيه هو منفذ الهجوم الذي وقع الاثنين الماضي، مشيراً إلى أنه تم العثور على بصمات العامري في مقصورة القيادة في الشاحنة.

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة تاجسشبيجل، عبر «تويتر»، أن مركزاً للتسوق في حي برينتسلاور بيرج في برلين أغلق بسبب انتشار قوات الشرطة، وأن القطارات وخطوط الترام المحلية توقفت عن العمل في هذه المنطقة. وأضافت الصحيفة أن سبب انتشار الشرطة غير واضح.