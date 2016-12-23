ترامب يعيّن نافارو المعادي للصين مستشاراً اقتصادياً

عيّن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الملياردير بيتر نافارو، خبير الاقتصاد المعروف بعداوته للصين، على رأس مجلس التجارة الخارجية، وهو مكتب تابع للبيت الأبيض تم إنشاؤه.

وقال، في بيان، إن نافارو سيعمل مستشاراً اقتصادياً على وضع سياسات تجارية، ستسهم في خفض عجزنا التجاري، وستعزز نمونا، وستحد من انتقال الوظائف إلى بلدان أخرى، مؤكداً أنه اختاره اقتصادياً صاحب رؤية لهذا المنصب.

وكان نافارو، الأستاذ في جامعة كاليفورنيا، انتقد، في كتاب ألّفه بعنوان «كيف فقدت أميركا قاعدتها الصناعية»، الحرب الاقتصادية التي تقوم بها الصين، وطموحها إلى أن تصبح أكبر قوة اقتصادية وعسكرية في المنطقة. ويمكن لهذا التعيين أن يثير استياء بكين الغاضبة أصلاً من تهديدات ترامب بالتراجع عن «سياسة الصين الوحدة» التي تتبعها واشنطن حالياً.

كما عيّن ترامب كارل إيكان (80 عاماً) مستشاراً خاصاً له، وهو أحد أهم المستثمرين في «وول ستريت»، واشتهر بممارسته الضغوط على شركات يسهم فيها لزيادة أرباح المساهمين.

وخلال حملته، انتقد ترامب مراراً قانون «دود-فرانك» لإصلاح «وول ستريت» الذي تم التصويت عليه في 2010 لكبح التجاوزات في قطاع المال. وخلال المقابلات الأخيرة التي أجراها، أكد إيكان أن إلغاء قانون دود-فرانك ليس الحل المناسب، مشيراً إلى أنه لا يعارض وضع قواعد. وأضاف: «أعارض حماقة بعض هذه القواعد».