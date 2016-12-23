الكوارث الطبيعية تثقل كاهل الإنسان

مشهد عبثي يظلل العالم بخيوطه المتشابكة والمتداخلة بين مشاهد الحرب والدمار الدائرة في أكثر من رقعة تقطف أرواح الآلاف، وأخرى لا تقل بشاعة، بعضها من صنع الإنسان والآخر تتحمل الطبيعة وزره، زلازل، فيضانات، سيول، انهيارات أرضية، وانزلاقات صخرية، ورياح، كلها تتعاون في جعل العالم مكاناً يحتاج إلى المراجعة حتى يكون أكثر أماناً.

26

مليون شخص يدخلون دائرة الفقر سنوياً جراء الكوارث

10

آلاف شخص ويزيد قتلوا خلال العام الحالي جراء الكوارث

733

قتيلاً غالبيتهم في هايتي جراء الإعصار ماثيو الذي يعد الكارثة الأكبر خلال العام

137

قتيلاً في سلسلة من الهزات الأرضية التي وقعت في مقاطعة كوماموتو اليابانية

77

شخصاً لقوا حتفهم في الزلزال الذي ضرب الإكوادور وهو يعد الأقوى خلال العام، إذ بلغت قوته 7.8 درجات بمقياس ريختر

489

قتيلاً جراء الفيضانات والأمطار التي ضربت شمال وغرب كل من الهند وباكستان ووسط الصين خلال شهر يوليو

520

مليار دولار في السنة تقديرات البنك الدولي لخسائر الكوارث الطبيعية

158

مليار دولار قيمة الخسائر الفعلية خلال 2016

20

مليار دولار هي قيمة خسائر زلزال اليابان

8

مليارات دولار مجمل خسائر إعصار ماثيو

3.9

مليارات دولار كلفة حرائق الغابات في منطقة فورت مكموري بكندا