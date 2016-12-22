هبوط اضطراري لطائرة ماليزية أقلعت من لندن بعد خلل في أحد أبوابها

عادت طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية متجهة من لندن لكوالالمبور إلى مطار هيثرو بعد ساعات من إقلاعها بسبب خلل فني في أحد أبوابها.

وفي تحذير للمسافرين على موقعها الإلكتروني قالت الشركة إن الرحلة إم.إتش1 التي أقلعت من مطار هيثرو ليل الأربعاء "عانت من خلل فني في أحد أبواب طائرتها من طراز إيرباص إيه380 خلال تحليقها فوق ألمانيا."

وأضافت الخطوط الماليزية أن الأصوات والذبذبات الصادرة من الباب لم تمثل تهديدا وشيكا مشيرة إلى أن قائد الطائرة قرر العودة إلى مطار هيثرو حرصا على سلامة الركاب.

وقالت الشركة إن الفريق الهندسي وفريقا فنيا تابعا لشركة إيرباص سيقيمان حالة الطائرة وهي من طراز إيه380-800.

وقال موقع فلايت ريدر المختص بمتابعة الرحلات الجوية في تغريدة على موقع تويتر إن الرحلة إم.إتش1 عادت إلى هيثرو بعد أربع ساعات من إقلاعها.