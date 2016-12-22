حكومة اليابان توافق على زيادة قياسية في إنفاق الدفاع

وافقت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الخميس على زيادة قياسية في إنفاق الدفاع وذلك في مسعى لمواجهة القوة العسكرية الصينية المتزايدة في بحر الصين الجنوبي وتصعيد التهديد بصواريخ كوريا الشمالية الباليستية.

ووافق مجلس‭‭ ‬‬الوزراء بقيادة آبي رسميا على زيادة الإنفاق بنسبة 1.4 في المئة ليصل إلى 5.13 تريليون ين (43.66 مليار دولار) للعام الذي يبدأ في الأول من أبريل .

وإذا وافق المشرعون على الزيادة -وهو أمر مرجح بدرجة كبيرة نظرا لسيطرة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم على البرلمان- فستكون هذه خامس زيادة سنوية في الإنفاق على التوالي.

(الدولار = 117.5100 ين)