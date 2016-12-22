رومانيا ترشح أول امرأة مسلمة لمنصب رئيس الوزراء

أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الروماني، أمس، أنه تم ترشيح وزيرة التنمية الإقليمية السابقة غير المعروفة على نطاق واسع، سيفيل شهيدة، لتكون أول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء في رومانيا.

وإذا تمت الموافقة على تعيينها، كما هو متوقع، من قِبل الرئيس كلاوس يوهانيس والبرلمان، ستصبح سيفيل (52 عاماً) أيضاً أول مسلمة تقود الحكومة الرومانية. يُذكر أن نحو 0.3% من السكان في رومانيا مسلمون.

وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي فاز في الانتخابات البرلمانية في 11 ديسمبر، لكن لم يحصل على أغلبية مطلقة بفارق ضئيل، ما يعني أنه سيشكّل ائتلافاً مع الحلفاء مثل حزب تحالف الليبراليين والديمقراطيين (إيه.إل.دي.إي).