ترامب يوقع اليوم قرار "رسوم الصلب" والصين وأوروبا تتوعدان

قال بيتر نافارو، المستشار التجاري الأساسي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الأخير يعتزم الإعلان رسمياً عن الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم في وقت لاحق من اليوم الخميس.

ونقلت إذاعة "فوكس بيزنس" مساء أمس الأربعاء عن "نافارو"، مدير المجلس التجاري الوطني التابع للبيت الأبيض، القول إن ترامب سيوقع خطة الرسوم المقترحة بعد ظهر اليوم.

وأضاف أن التوقيع سيتم في الساعة الثالثة والنصف بتوقيت واشنطن (2030 بتوقيت جرينتش) في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، في حضور مجموعة من الرجال والسيدات العاملين في قطاعي الصلب والألومنيوم بالولايات المتحدة.

وقال إن الرئيس سيوقع القرار وسيتم فرض الرسوم فعلياً خلال فترة من 15 إلى 30 يوما.

وكان ترامب قد أعلن يوم الجمعة الماضية قراره فرض رسوم جمركية نسبتها 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألومنيوم من جميع دول العالم، في حين أشار أعضاء في الإدارة الأميركية إلى احتمال إعفاء كندا والمكسيك من هذه الرسوم.

وقال نافارو في تصريحاته إن الإعلان قد يتضمن بنداً يستثني كندا والمكسيك من تطبيق هذه الرسوم فوراً.

يأتي ذلك في حين أن جدول أعمال ترامب اليوم الخميس والذي أصدره البيت الأبيض أمس الأربعاء لم يتضمن أي ذكر لحفل توقيع قرار فرض الرسوم الجديدة.

جاءت تصريحات نافارو بعد توقيع 100 عضو كونجرس على خطاب أمس يعتبر هذه الرسوم "ضرائب تجعل الشركات الأمريكية أقل تنافسية والمستهلكين الأمريكيين أفقر".

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الصيني وانج يي اليوم الخميس إن بلاده ستقوم بـ "الرد المناسب والمبرر" في حالة اندلاع حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

واعتبر وانج، على هامش مؤتمر الشعب الوطني، الدورة البرلمانية السنوية للصين، أن حرباً تجارية "ليست على الإطلاق الحل السليم"، مضيفاً أن بكين على الرغم من ذلك مستعدة للرد.

وأضاف أن أكبر اقتصادين في العالم "يجب أن يسعيا لأن يكونا شريكين في التعاون".

وقال وانج إن الدول الأخرى، التي تصف الصين بأنها "منافس استراتيجي"، هي "خاطئة بشكل أساسي"، في إشارة إلى تصنيف واشنطن للصين في استراتيجيتها للدفاع الوطني.

وأضاف أن الصين "ليست لديها رغبة في أن تحل محل أميركا .. مسار الصين مختلف تماماً عن ذلك الخاص بالقوى التقليدية، ولذا فهو (مسار الصين) موضع ثناء وترحيب من قبل عدد متزايد من البلدان".

من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الخميس، إن على أوروبا أن ترد بحسم على الرسوم الجمركية، التي يقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على واردات الصلب والألومنيوم، واصفاً إياها بالحواجز التجارية التي ستضر بالمصالح الأمريكية في المدى الطويل.

وأبلغ لو دريان قناة سي-نيوز الإخبارية "أوروبا يجب أن تظهر قوتها، يجب أن ترد بحسم".

كما قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريس اليوم الخميس إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يرد إذا فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية مقترحة على واردات الصلب والألومنيوم، وإنه سيكون على الاتحاد أن يتقدم بشكوى أمام منظمة التجارة العالمية

وقالت تسيبريس، متحدثة للتلفزيون الألماني "أعتقد أن علينا، كاتحاد أوروبي، أن نرد لأن ملف المنافسة هو مع الاتحاد الأوروبي".

وأضافت "يبدو أن علينا أن نتقدم بشكوى لمنظمة التجارة العالمية على كل حال."

