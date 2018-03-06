ملياردير أمريكي يعثر على حطام حاملة طائرات مفقودة

قال الملياردير الأمريكي بول ألن إنه عثر على حطام حاملة طائرات أمريكية مفقودة منذ أيام الحرب العالمية الثانية، تسمى (يو.إس.إس ليكسنجتون)، وذلك بعد مرور 76 عاما على غرقها في معركة بحر الكورال.

وأوضح ألن أمس الاثنين أن سفينة الأبحاث التابعة له المسماة "بيتريل" رصدت وجود الحاملة ليكسنجتون في موقع يبعد بمسافة أكثر من 800 كيلومتر شرقي أستراليا.

وأظهرت مقاطع الفيديو، التي تم تصويرها تحت الماء ونشرت على الموقع الإليكتروني الخاص بألن، حطاماً متآكلاً للسفينة الحربية الغارقة، وذلك على مسافة ثلاثة كيلومترات تحت سطح البحر، إلى جانب مجموعة من الطائرات الأمريكية المدمرة.

وكانت هذه القطعة البحرية الغارقة التي حملت لقب" الليدي ليكس" أول حاملة طائرات تدخل الخدمة بالبحرية الأمريكية، وغرقت أثناء معركة بحر الكورال في 8 أيار/مايو 1942 بعد أن أصابتها قذائف الطوربيد اليابانية.

وقامت المدمرة الأمريكية (يو.إس.إس. فيلبس) بإخلاء السفينة الحربية أولاً قبل غرقها، وقتل 216 من طاقمها في الحادث، بينما غرقت 35 طائرة كانت على متن الحاملة.

وقال روبرت كرافت، مدير عمليات ما تحت البحار التي يقوم بها ألن، إن "ليكسينجتون كانت على رأس قائمة أولوياتنا، لأنها كانت واحدة من أكثر السفن التي فقدت أثناء الحرب العالمية الثانية أهمية".

وأضاف "إنني عملت مع بول ألن لتحديد منهاج البحث، وذلك على أساس عوامل الجغرافيا والتوقيت وغير ذلك من عوامل، وخططنا لتحديد موقع ليكسينجتون لمدة ستة أشهر وجاءت النتيجة إيجابية".

وقاد الملياردير ألن، وهو أحد مؤسسي شركة مايكروسوفت، عدداً من مهام البحث الناجحة تحت الماء، كما اكتشف موقع السفينة الحربية الأمريكية (يو.إس.إس. إنديانابوليس) العام الماضي والتي غرقت عام 1945.