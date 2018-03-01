ثلوج كثيفة تغلق مطار جنيف

علقت حركة الملاحة الجوية في مطار جنيف اليوم الخميس بسبب تساقط كثيف للثلوج اثر موجة الصقيع التي تضرب اوروبا منذ ايام عدة، وطلب مسؤولون من المسافرين عدم التوجه الى المطار.

وقال المطار على موقعه الالكتروني "بسبب أحوال الطقس الراهنة، اغلق مطار جنيف حاليا امام حركة الملاحة الجوية حتى اشعار آخر"، ونصح المسافرين بعدم "التوجه الى المطار في الوقت الراهن" و"التحقق من مواعيد الرحلات من شركات الطيران".

وتساقطت عدة سنتيمترات من الثلوج على منطقة مطار جنيف التي تشهد هبوب رياح ثلجية صباح الخميس.

ويبدو مطار زيوريخ أقل تأثرا مع تسجيل بعض التأخير في مواعيد عدد من الرحلات.

وشهدت حركة السير أيضا اضطرابا شديدا، وكذلك بالنسبة لحركة القطارات، بحسب شبكة الاذاعة والتلفزيون السويسرية.

وأدت موجة الصقيع القادمة من سيبيريا، والتي تجتاح أوروبا منذ أيام، الى وفاة نحو خمسين شخصا، بينهم كثير من المشردين، فيما تستمر الاضطرابات في حركة النقل ولا تزال بعض المدارس مغلقة.

والعدد الاعلى من الوفيات سجل في بولندا مع وفاة 18 شخصا، كما تسبب الصقيع بضحايا في تشيكيا وليتوانيا وفرنسا وسلوفاكيا وايطاليا وصربيا ورومانيا وسلوفينيا واسبانيا.

وتستعد اوروبا الخميس لاستمرار تساقط الثلوج، حيث توقعت وكالات الارصاد الجوية استمرار موجة الصقيع.

وفي سويسرا، انخفضت درجة الحرارة الاربعاء إلى 36 درجة مئوية تحت الصفر في غلاتالب غير المأهولة والمعتادة على هذا النوع من الصقيع والواقعة على ارتفاع 1850 مترا.