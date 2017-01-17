إسدال الستار على قصة الطائرة الماليزية المختفية منذ 2014

أعلنت ماليزيا والصين وأستراليا، اليوم الثلاثاء، إنهاء أعمال البحث عن الطائرة الماليزية المختفية منذ العام 2014.

وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك اليوم، إن أعمال البحث المستمرة منذ تحطم الطائرة، إلى اللحظة، لم تسفر عن تحديد موقع تحطم الطائرة بدقة.

وعبّر البيان عن "أسفه" لإنهاء أعمال البحث، وعن أمله بالوصول إلى أي معلومات قد تقود إلى موقع الطائرة، أو تحديد أسباب اختفائها مستقبلاً، وفقا لوكالة الأناضول.

واختفت الطائرة من طراز "بوينغ 777"، أثناء رحلتها من العاصمة الماليزية، كوالالمبور، إلى العاصمة الصينية، بكين، في مارس 2014، وعلى متنها 239 شخصاً، جلهم من الصينيين.

وبلغت مساحة البحث، التي أجرتها الطواقم من الدول الثلاث، أكثر من 120 ألف كيلو متر مربع في المحيط الهندي، بتكلفة بلغت 150 مليون دولار، وهي عملية البحث الأكبر في تاريخ الطيران.