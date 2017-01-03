السعودية: تطبيق التأمين الصحي على الزائرين واستثناء الحجاج والمعتمرين

بدأت السعودية بتطبيق وثيقة التأمين الصحي على الزائر للحصول على تأشيرة زيارة فيما استثنت الحجاج والمعتمرين من هذا القرار، وفقاً لصحيفة الرياض اليوم الثلاثاء.

وأكدت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني استكمال المتطلبات الإلكترونية لربط تمديد تأشيرة الزيارة بالتأمين الصحي، حيث يتطلب وجود تأمين صحي ساري المفعول أو وثيقة التأمين الصحي للزائرين المتواجدين في السعودية وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات ومركز المعلومات الوطني.

وكان قد صدر قرار وزاري ينص على إلزامية التأمين الصحي على جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول للمملكة بغرض الزيارة او تمديدها أو بغرض المرور وكذلك مرافقيهم.

ونوهت الأمانة أن وثيقة التأمين الصحي استثنت حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والدبلوماسيين والزائرون للممثليات والمنظمات الدولية للأعمال الدبلوماسية .