البرازيل .. العثور على جثة السفير اليوناني

عثرت شرطة مدينة ريو دي جانيرو على جثة السفير اليوناني كيرياكوس أميريديس.

وأفادت قناة "غلوبو" أنه تم العثور على الجثة في سيارة محترقة وهي السيارة التي استأجرها أميريديس في وقت سابق. ويتطلب الأمر تحقيقا طبيا للتأكد أن الجثة تعود للسفير المفقود منذ 4 أيام.

وكان السفير كيرياكوس أميريديس (59 عاما) قد اختفى في ريو دي جانيرو. وقالت سكرتيرة السفارة اليونانية في اتصال هاتفي مع مراسل وكالة "سبوتنيك"، إن السفير كان يقضي إجازته في ريو دي جانيرو، حيث ذهب هو وزوجته للاحتفال بالعام الجديد. وأخبرت زوجته السفارة بأنها رأته آخر مرة مساء يوم الاثنين.

فيما قالت الشرطة البرازيلية يوم أمس الخميس إنها تشتبه في إمكانية أن يكون السفير اليوناني في البلاد قد تم اغتياله.

ونقل موقع "جي 1" الإخباري عن الشرطة أن السيارة التي عثر على الجثة بداخلها تتطابق أرقام لوحاتها مع أرقام السيارة المستأجرة التي كان يستخدمها الدبلوماسي البالغ من العمر 59 عاما.